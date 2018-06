France's head coach Didier Deschamps holds a press conference at the Kazan Arena stadium in Kazan, Russian Federation, 29 June 2018. EFE

El seleccionador francés, Didier Deschamps, evitó hoy responder una pregunta sobre las palabras del sueco Zlatan Ibrahimovic, quien hace unos días lo criticó públicamente por haber prescindido de Karim Benzema para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"Para mí no es normal que Benzema no forme parte de la selección francesa. Es uno de los mejores del mundo, ha ganado la Champions League, juega en el Real Madrid y que no esté en este equipo no tiene nada que ver con el fútbol. Si este jugador no es bueno para este equipo, el seleccionador no debería estar en Rusia y Benzema sí. Es ridículo que no esté, no tiene sentido", dijo Ibrahimovic tras el debut de los 'Bleus' el Mundial.