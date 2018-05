31 may. 2018

EFE París 31 may. 2018

El seleccionador francés, Didier Deschamps, señaló que su compatriota Zinedine Zidane, que anunció este jueves su dimisión como entrenador del Real Madrid, algún día estará al frente de los "Bleus".

"No decido yo. De momento, tiene ganas de descansar y de estar con su familia. Seguramente algún día será seleccionador, ¿cuándo? No lo puedo decir, pero me parece algo lógico", dijo durante una rueda de prensa en Niza, en la víspera de un partido amistoso entre Francia e Italia en los preparativos del Mundial.