England's player Eric Dier during a press conference in Kaliningrad, Russia, 27 June 2018. EFE

El centrocampista de la selección inglesa Eric Dier dijo que no le sorprende la efectividad goleadora de su compañero Harry Kane, recordó que el delantero de los 'Tres Leones' lleva haciendo goles "bastante tiempo" y deseó que mantenga su nivel y lo haga "aún mejor" en los próximos partidos.

"No me sorprende su efectividad, todo el mundo la conoce. Me sorprende que hablen de esa manera de Harry cuando lleva haciendo goles durante bastante tiempo y sigue mejorando, con un trabajo fantástico y actitud. No creo que quiera jugar más que nadie, todos quieren jugar cada minuto, él no es diferente", dijo.