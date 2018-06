Las selecciones de Argelia y Alemania Federal han disputado el partido del grupo B del Campeonato de Mundo de Fútbol España 82, que ha finalizado con el triunfo del equipo argelino por 2 a 1. En la imagen, el delantero argelino, Rabah Madjer, dispara a portería. EFE/Archivo SPAIN-SOCCER-SPAIN 1982 WORLD CUP: GIJON (ASTURIAS), 16/06/1982.- Algerian striker Rabah Madjer (2-R) kicks the ball over German midfielder Uli Stielike (2-L) during their Spain 1982 World Cup soccer match, played at the El Molinon stadium. Algeria won 2-1. EFE/fs