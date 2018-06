El centrocampista argentino Diego Armando Maradona (i), celebra el gol con su compañero Bertoni, durante el partido de clasificación del Grupo C del Campeonato del Mundo, que enfrentó a las selecciones de Argentina y Hungría, en el estadio José Rico Pérez, el 18 de junio de 1982. EFE/Archivo SPAIN-SOCCER-SPAIN 1982 FIFA WORLD CUP: ALICANTE, 18/06/1982.- Argentinian soccer legend Diego Armando Maradona (C) celebrates with team mate Daniel Bertoni (R) his scoring against Hungary during their Spain 1982 FIFA World Cup Group C soccer match at the Jose Rico Perez stadium in Alicante. EFE/fs