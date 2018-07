El delantero de la selección española de fútbol, Telmo Zarraonandia Montoya, "Zarra", supera al portero de la selección de Inglaterra, Bert Williams (i) y marca el gol que le dio la victoria a España y la clasificación a la fase final del Mundial de fútbol de 1950 en el estadio de Maracaná. EFE/Archivo BRAZIL SOCCER WORLD 1950: Rio de Janeiro (Brazil), 2-7-1950.- The Spanish football player, Montoya Zarraonandia Telmo "Zarra", overcomes the goalkeeper of the England team, Bert Williams (i ) and scored the goal that gave Spain victory and qualification for the finals of the World Cup 1950 in the Maracana stadium. EFE