Moscú, 8 jun

. Mundial España 1982: Alemania y Francia disputan un encuentro disputadísimo que se decantó del lado germano en la tanda de penaltis. El choque, después de 120 minutos, acabó 3-3 y con una imagen terrible: la patada del portero Harald Schumacher a Patrick Battiston que obligó al jugador francés a salir del campo con una conmoción cerebral, una vértebra rota y dos dientes menos.

Battiston, años después, perdonó a Schumacher y narró como fue aquella jugada: "El terreno de juego era como un pasillo y no había nadie. Como en los Campos Elíseos en agosto a las cinco de la mañana. De repente, vi algo negro que se me acercaba y ya no recuerdo más".

. Mundial Italia 1990: Alemania gana en la final a Argentina con un gol de penalti de Andreas Brehme y consigue su tercer título tras los que alzó en Suiza 1954 y Alemania 1974. Aquel día, en el Estadio Olímpico de Roma, no comenzó bien para Diego Armando Maradona, que mientras sonaba el himno de su país antes del choque escuchó los silbidos de buena parte del público. En las semifinales que Argentina ganó a Italia en Nápoles, ciudad en la que jugaba Maradona el resto del año, buena parte del público animó al conjunto albiceleste. Antes del choque, "el Pelusa", cuando los medios italianos pidieron que la ciudad se volcará con la "azzurra", hizo una de sus declaraciones para la posteridad: "Le piden a los napolitanos que sean italianos por una noche, mientras que los otros 364 días les llaman terroni (sureños)". En la final, los italianos esperaban a Maradona, silbaron su himno y éste respondió con un "hijos de puta" muy visible por todos los televidentes.

. Mundial Brasil 2014: Brasil sufre una derrota humillante a la altura del "Maracanazo" de 1950. Alemania, en semifinales, gana 1-7 en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte y se acuña el termino "Mineirazo". Es la peor derrota de Brasil en la historia de las Copas del Mundo.

. Mundial Brasil 2014: El alemán Miroslav Klose, con su gol a Brasil en el "Mineirazo", se convierte en el máximo anotador de la historia de los Mundiales con 16 dianas. Las consigue en los Mundiales de Corea y Japón 2002 (5 goles), Alemania 2006 (5), Sudáfrica 2010 (4) y Brasil 2014 (2). Supera a Ronaldo Nazario, que marcó 15, a su compatriota Gerd Müller, que hizo 14, y al francés Just Fontaine, que celebró 13. EFE

