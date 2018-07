Los jugadores polacos Zbigniew Boniek (c) y Andrzej Szarmach (d), junto con otros compañeros, se abrazan al finalizar el partido disputado por Polonia y Francia por el tercer y cuarto puesto del Campeonato del Mundo de Fútbol España 82, que finalizó con el triunfo del equipo polaco por 3 a 2. EFE/Archivo SPAIN 92 SOCCER WORLD CUP: ALICANTE 10/07/1982.- Polish players Zbigniew Boniek (C) and Andrzej Szarmach (R) celebrate with team mates their victory against France, after their Spain 82 Group B world cup soccer match for third and fourth place. Poland won the match 3-2. EFE/fs