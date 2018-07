El '1' figura en la relación de goleadores merced a una acción de mala fortuna del guardameta suizo Yann Sommer en el encuentro ante Suiza. Un lanzamiento de penalti del costarricense Bryan Ruiz golpeó en el larguero y cuando volvía hacia el terreno de juego el balón golpeó en su cabeza y se introdujo en la portería para convertirse en el 2-2 definitivo. EFE (RESTRICTIONS APPLY: Editorial Use Only, not used in association with any commercial entity - Images must not be used in any form of alert service or push service of any kind including via mobile alert services, downloads to mobile devices or MMS messaging - Images must appear as still images and must not emulate match action video footage - No alteration is made to, and no text or image is superimposed over, any published image which: (a) intentionally obscures or removes a sponsor identification image; or (b) adds or overlays the commercial identification of any third party which is not officially associated with the FIFA World Cup) (Mundial de Fútbol, Suiza, Rusia) EFE/EPA/LAURENT GILLIERON EDITORIAL USE ONLY