El defensa italiano Claudio Gentile (c) celebra con sus compañeros la victoria de la selección italiana, al vencer a Alemania por tres goles a uno en la final del Campeonato del Mundo de Fútbol España 82, disputada en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid. EFE/Archivo SPAIN 82 SOCCER WORLD CUP FINAL MATCH: MADRID, 11/07/1982.- Italian defender Claudio Gentile (R) celebrates with team mates their victory against Germany in their Spain 82 World Cup final soccer match, at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid. Italy won 3-1. EFE/fs