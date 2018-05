23 may. 2018

EFE Panamá 23 may. 2018

El defensor panameño Fidel Escobar, del New York Red Bull estadounidense, se declaró listo para trabajar fuerte y ganarse un cupo entre los 23 jugadores que irán al Mundial de Rusia 2018, tras unirse este martes a los trabajos de la selección del istmo que debutará en la máxima competición del fútbol.

"Antes de jugar como defensa central he jugado en la posición de contención en el medio campo. Si me llaman a jugar esa posición creo que lo haré de la mejor manera, porque sé manejarla, ya la jugué cuando estaba en Portugal y en estos momentos en mi club me están probando en ese puesto", comentó Escobar.