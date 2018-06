El seleccionador de Dinamarca, Åge Hareide (i), participa en una rueda de prensa del equipo junto a los jugadores Christian Eriksen (d) y Peter Schmeichel (c), en el estadio Luznhinki, en Moscú (Rusia) hoy, lunes 25 de junio de 2018. EFE

El danés Christian Eriksen aseguró hoy que el objetivo de su equipo es acabar primeros la fase de grupos del Mundial de Rusia, para lo que necesitan ganar a Francia en el duelo de mañana.

"Francia quiere terminar primera pero nosotros también, y no es algo imposible. Para mi es el tercer Mundial. El primero venía como un aprendiz, el segundo no me fue muy bien y si ahora pasamos a octavos será algo extraordinario", dijo el jugador del Tottenham.