La selección española ultimó este domingo los detalles de su preparación para el partido de la última jornada del grupo B del Mundial 2018 contra Marruecos en Kaliningrado, en un campo alternativo al escenario del encuentro para preservar el césped del estadio y en una sesión sin Pepe Reina.

"No nos preocupa nada (el césped). Venimos de ahí antes de entrar en la rueda de prensa y el césped está en perfectas condiciones, de verdad. No va a ser un impedimento para nada, no vamos a tener ningún problema en el transcurrir del encuentro. El césped está muy, muy bien, la verdad", explicó Fernando Hierro, que inspeccionó el campo donde se medirá a Marruecos antes de la rueda de prensa.