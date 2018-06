El portero campeón del mundo con Argentina en 1978, Ubaldo 'Pato' Fillol, dijo este lunes que no le gustó que Lionel Messi afirmara que la Albiceleste no es candidata a ganar el Mundial de Rusia.

"No me gustó que Messi diga que no somos candidatos. ¿Cómo no vamos a ser candidatos con la blanquiceleste en el pecho? Vos sos un líder y tenés que salir con otra mentalidad", dijo Fillol al canal TyC Sports.