Horas antes de que diese comienzo el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el Barcelona, Eidur Gudjohnsen expresó sus dudas en Twitter. "¿A quién apoyo esta noche?", se preguntó el exjugador islandés, de 39 años, junto a dos fotos en las que salía defendiendo los colores de ambos clubes.

Gudjohnsen vistió la camiseta azulona del equipo londinense durante seis temporadas, entre 2000 y 2006. Jugó 263 partidos, anotó 78 goles y conquistó en dos ocasiones la Premier League (2005 y 2006). Durante todo ese tiempo hizo disfrutar a los 'Blues'.

Es especialmente inolvidable su dupla junto al carismático Jimmy Floyd Hasselbaink. "La primera vez que nos vimos, nos dijimos 'hola' y eso fue todo. ¡Fue un poco romántico!", bromeó Gudjohnsen en una entrevista que recoge la web del Chelsea.

"Los dos hablamos holandés, pero no creo que eso fuera un gran factor", apuntó, "porque, aun sin hablar, podíamos entendernos y encontrarnos con facilidad en el campo".

En la temporada 2001/02 sumaron 52 goles entre los dos. "Competíamos por dos puestos con Franco (Zola), uno de los más grandes en la historia del Chelsea, pero incluso él veía que había algo especial ya desde la primera temporada. A veces nos preguntábamos: '¿Por qué no podemos jugar los tres?'", abundó.

Poderoso por su envergadura y zancada, la ascendencia de Eidur Gudjohnsen creció dentro del vestuario hasta el punto de reconocerse como líder del equipo junto a Frank Lampard y John Terry desde la llegada de Jose Mourinho, ya con Roman Abramovich como propietario.

"La presión cambió. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que con la segunda posición no sería suficiente", expuso.

Con el técnico portugués ganó sus dos Premier League. Tras la segunda dio por concluida su estancia en el Chelsea. "No me quería marchar, pero tuve que hacerlo. ¿Cómo le dices que no al Barcelona?", se justificó.

Ya como azulgrana, el atacante de Reikiavik participó, entre otras conquistas, del primer triplete de la entidad catalana al ganar la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones en la primera campaña del técnico Pep Guardiola en el primer equipo (2008-09).

Con el Chelsea y el Barcelona se sucedieron sus grandes logros en sus 23 años como futbolista. Desde 1993, cuando debutó con el Valur islandés; hasta 2016, cuando se retiró tras haber cumplido el viejo sueño de disputar un gran torneo con la selección de su país.

Islandia alcanzó los cuartos de final en la Eurocopa de Francia 2016, la primera de su historia. Gudjohnsen tuvo un papel secundario, pero considera que "los veinte años dedicados al equipo nacional merecieron la pena" por haber podido acudir a ese certamen.

"Hubo un tiempo en el que, siendo honesto, éramos malos. A veces me sentí solo. Ahora tenemos una generación de jugadores de la misma edad, con el mismo nivel de juego y que tienen esa conexión tan increíble cuando se ponen la camiseta de Islandia", celebró.

Junto a Gylfi Sigurdsson, Kolbeinn Sigthórsson, Birkir Bjarnason, Jón Dadi Bödvarsson y Ragnar Sigurdsson, por mencionar algunos, disfrutó de su último gran "momento" con el equipo islandés al competir, aun con un rol menos importante, en la pasada Eurocopa.

"Haber sido parte de ese grupo, siendo casi como un padre para ellos, fue fantástico", confesó.

El otro gran recuerdo como internacional lo guarda de su estreno Sustituyó a su padre, Arnór, en su primer partido.

Ahora espera que alguno de sus hijos siga sus pasos. Daniel Tristán juega en las categorías inferiores del Barcelona y guarda ciertos paralelismos con él. Más allá de su melena rubia, sus movimientos como '9'. El pequeño tiene en quién fijarse: el mejor atacante islandés de la historia es su padre.

Lucía Santiago