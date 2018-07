El centrocampista belga Eden Hazard, elegido mejor jugador del partido por el tercer puesto del Mundial de Rusia 2018, en el que su selección se impuso a Inglaterra por 2-0, dijo que si es elegido mejor jugador del torneo será "feliz" y si no estará "igualmente feliz" con su actuación.

"Si he jugado bien es porque el equipo me ha ayudado, el fútbol es un deporte de equipo, por eso jugamos, no he visto a nadie jugar por trofeos individuales. Si lo consigo estaré feliz y si no estaré igualmente feliz con mi torneo", aseguró en la conferencia de prensa posterior al encuentro.