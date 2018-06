El seleccionador de Panamá, el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, reconoció haber recibido "varias propuestas" pero rechazó precisar si continuará o no al frente del combinado canalero tras el Mundial.

"Estoy tranquilo. Es verdad que he recibido ofertas de varias selecciones. Ahora estoy aquí bien, sigo con el trabajo y no he decidido nada y no hay nada que decir", dijo el preparador colombiano, que agradeció las muestras de apoyo y las manifestaciones a su favor para que continúe.