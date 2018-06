Fernando Hierro, seleccionador español, inspeccionó este domingo el estado del terreno de juego del estadio Kaliningrado, del que declaró que el "césped está en perfectas condiciones" para el partido de este lunes contra Marruecos en la última jornada del grupo B del Mundial 2018.

"No nos preocupa nada. Venimos de ahí antes de entrar en la rueda de prensa y el césped está en perfectas condiciones, de verdad. No va a ser un impedimento para nada, no vamos a tener ningún problema en el transcurrir del encuentro. El césped está muy, muy bien, la verdad", explicó después el técnico en conferencia de prensa.