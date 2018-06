Habían sido la gran sorpresa de los Juegos de Londres 1948. Jugando descalzos, unos con los pies desnudos y otros con calcetines, los jugadores indios terminaron cuartos el torneo olímpico, el primero al que acudían tras lograr la independencia del Imperio Británico.

Dos años después, Brasil les ofrecía su gran oportunidad. La FIFA había ofrecido un puesto a Asia en el Mundial y Filipinas, Birmania e Indonesia, con quienes tenía que jugarse la clasificación, habían renunciado.

Los jugadores indios, sin embargo, se toparon con un problema. De acuerdo a las Reglas del Juego, el calzado forma parte de la equipación imprescindible del jugador.

¿Fue esa la causa de la posterior renuncia de India? La razón oficial fue que no tenían tiempo para preparar el torneo. En realidad, parece que la Federación India consideró que no merecía la pena recorrerse medio mundo para acudir a un torneo que no tenía el prestigio de los Juegos Olímpicos.

Pero a la historia pasó esa renuncia para no calzarse las botas. Y jugando descalzos, los futbolistas indios conquistaron, un año después, los Juegos de Asia. Nunca han vuelto a tener la oportunidad de acudir a un Mundial.