La victoria de Inglaterra ante Colombia en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 y el acceso a los cuartos de una Copa del Mundo doce años después, en los que se enfrentarán a Suecia, ha despertado un himno inglés de la Eurocopa 1996 que reclama la "vuelta a casa" del fútbol.

"It's coming home / It's coming home / It's coming / Football's coming home", reza el estribillo de la canción 'Three Lions' ('Tres Leones') compuesta por los cómicos David Baddiel y Frank Skinner para la Eurocopa de Inglaterra 1996 junto a la banda Lightning Seeds.