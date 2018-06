El portero titular de la selección de Panamá, Jaime Penedo, abogó por mantener la línea previa a Rusia 2018 en el duelo frente Inglaterra aunque reconoció que el combinado canalero acusa la falta de pegada.

"Sabemos que necesitamos más ofensiva. No tenemos mucha pegada. El equipo no tiene mucha pegada. Pero eso no es de ahora. Creo que a la hora de buscar esa pegada debemos seguir manteniendo el orden. Es ahí donde creo que estamos trabajando para conseguirlo", apuntó el meta del Dinamo Bucarest en declaraciones a FIFA Televisión.