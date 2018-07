El mexicano Jorge Campos afirmó a Efe que no entiende por qué Iker Casillas no fue convocado para el Mundial y que su "sombra" pesa demasiado, aunque David de Gea no tuvo la culpa de la eliminación de España.

En una mesa redonda con una representación de la prensa internacional presente en el Mundial, con motivo de la presentación de los premios "The Best, el exguardameta mexicano, aseguró que Efe que culpar a De Gea es muy fácil, "porque siempre se echa la culpa a los arqueros", pero se mostró sorprendido por la decisión de no convocar a su amigo Casillas para el Mundial.