EFE Bogotá 22 may. 2018

Imagen de archivo del extremo José Izquierdo, del Brighton inglés (c). EFE/Archivo

El extremo José Izquierdo, del Brighton inglés, se sumó este lunes en Bogotá a la convocatoria de la selección Colombia con el objetivo de aportar la experiencia adquirida en el fútbol británico esta temporada para buscar uno de los 23 cupos al Mundial de Rusia 2018.

"Me gusta estar siempre preocupado por aportar siempre al equipo en velocidad. En la liga en la que estoy jugando he aprendido a defender, he mejorado demasiado y creo que es lo que le puedo aportar a la selección", afirmó a periodistas al llegar a Bogotá el exjugador del Brujas belga.