Kendall Waston, futbolista de Costa Rica, afirmó este martes que las críticas que ha recibido su selección han unido más a sus compañeros después de perder los dos primeros partidos de la primera fase del Mundial y quedar eliminados.

"Más allá de distraernos, hemos tratado de unirnos más. No queríamos que lo que estuviera fuera del grupo, en el exterior, lo que se dice en las redes sociales, trajera lo negativo dentro. Nos unimos más. Hubo comentarios porque los resultados no fueron a nuestro favor. Si todo hubiese sido diferente, no se hablaría de eso. Estamos tranquilos para representar a Costa Rica", dijo.