"El Comité de Disciplina considera que Tassotti cometió un 'acto de seria violencia con ánimo de lesionar', por lo que ha decidido analizar la filmación y sancionar con ocho partidos al jugador, en una decisión histórica, ya que por primera vez se aplica el vídeo".

De esa forma explicaba el 11 de julio de 1994 Joseph Blatter, entonces secretario general de la FIFA, la sanción impuesta al defensa italiano por el codazo propinado a la salida de un córner a Luis Enrique, al que le fracturó la nariz.

Atrás quedaban las quejas de la selección española por el penalti no sancionado y por la decisión del árbitro húngaro Sandor Puhl de expulsar al duro central, pese a la abundante sangre que brotaba de la nariz del jugador español.

Por primera vez en su historia, la FIFA, contraria a "rearbitrar" los partidos, actuó de oficio y utilizó las imágenes del partido para aplicar una sanción.

"No fue mencionado en el informe oficial y podemos comprender al árbitro y al juez de línea por el sitio en el que se encontraban, pero el comisario no informó de un hecho que causó una lesión tan grave. Por eso, utilizamos por primera vez un vídeo que vimos hasta doce veces. La FIFA no puede intervenir para cambiar un resultado, pero sí para sancionar un acto deliberado de seria violencia contra otro jugador, en el que no se disputaba la pelota", resaltó Blatter.

Tassotti, que entonces tenía 34 años, no volvió a jugar con la selección italiana. España no encontró consuelo a su eliminación y, al contrario, el árbitro Sandor Puhl sería designado días después para dirigir la final entre Brasil e Italia.