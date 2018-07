A lo largo de un mes, el Mundial de Rusia no sólo ha dejado grandes momentos futbolísticos. Lejos del césped, ante los medios de comunicación, los principales protagonistas también jugaron frente a la prensa. Muchos, dejaron algunas frases que pasaran a la historia de la vigésima primera Copa del Mundo:

1. "Desde la muerte de mi madre, ayer fue el día más triste de mi vida, pero hoy es el día más feliz de mi vida": Julen Lopetegui, ex seleccionador español, después de ser destituido del cargo y en su presentación oficial como entrenador del Real Madrid.

2. "Fue una reacción injusta, desproporcionada y sin precedentes en el mundo del fútbol": Florentino Pérez, sobre la decisión de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tras despedir a Julen Lopetegui.

3. "Siempre he dicho que el mejor para llevar la selección es Lopetegui. Su trabajo ha sido impecable. Admiro mucho a Julen y le respeto mucho": Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, tras destituir a Julen Lopetegui.

4. "Mientras menos miremos hacia atrás, mejor": Fernando Hierro, después de la destitución de Julen Lopetegui y tras asumir el cargo como nuevo entrenador de España.

5. "Dejen de hablarme de 1998": Davor Suker, presidente de la Federación Croata de Fútbol, ante las insistentes comparaciones del combinado balcánico con el que él comandó en el Mundial de Francia 1998 que llegó a semifinales.

6. "Salah ha sido mejor que Luis Suárez": Gary Lineker, ex futbolista internacional inglés, después del partido que Uruguay ganó 1-0 a Egipto y en el que Luis Suárez falló cuatro ocasiones claras. Salah, por lesión, no jugó.

7. "Diseñamos un plan durante seis meses": Juan Carlos Osorio, entrenador de México, después de ganar a Alemania en el debut de ambas selecciones.

8: "Que no cunda el pánico, quedan dos partidos y tendremos la oportunidad de resarcirnos": Joachim Löw, seleccionador alemán, tras perder contra México. Después sería eliminado en la fase de grupos.

9: "Jugando así, Sampaoli no puede volver a la Argentina": Diego Maradona, después del primer partido que su país empató con Islandia.

10. "Messi es el mejor de la historia, pero mañana le deseo lo peor": Ivan Rakitic, centrocampista de Croacia, antes de enfrentarse a Argentina en el segundo partido de la fase de grupos. El cuadro albiceleste perdió 0-3 y Messi no hizo nada.

11. "Cristiano es como el vino de Oporto, sabe como mejorar su capacidad al máximo con la edad": Fernando Santos, seleccionador de Portugal, cuando su mejor jugador inició el Mundial con tres goles a España y uno a Marruecos de penalti. Después, prácticamente desapareció.

12. "Si tocan a mi familia, van a tener a un tigre delante": Óscar Ramírez, entrenador de Costa Rica, antes de su último partido de la fase de grupos frente a Suiza tras las críticas y amenazas que recibieron él y su familia después de que su equipo quedara eliminado.

13. "Hablar pueden hasta los papagayos, pero hacer... ¡pocos hacen!": Neymar, jugador de Brasil, tras marcar su primer gol en el Mundial para responder a las críticas que recibió en los primeros días del torneo.

14. "¡Messi, Messi": hinchas marroquíes durante el Portugal-Marruecos. Así intentaron descentrar a Cristiano Ronaldo durante muchas fases del partido.

15. "¿Cheryshev? No sé quién es": Lucas Torreira, centrocampista de Uruguay, tras ser preguntado por el jugador ruso antes de enfrentarse a él en el último partido de la fase de grupos.

16: "Agradezco a Dios haber jugado con Luka y con Andrés": Ivan Rakitic, sobre Luka Modric, su compañero en Croacia, y sobre Andrés Iniesta, su compañero en el Barcelona.

17. "Griezmann no es medio uruguayo, es francés": Luis Suárez, delantero de Uruguay, tras ser cuestionado por el amor de Griezmann por el país sudamericano.

18. "Lo dije, es francés y nos hizo un gol": Luis Suárez, después de enfrentarse a Francia en cuartos de final, habló de nuevo sobre Griezmann, que marcó uno de los dos tantos que eliminó a Uruguay.

19. "Así de grandes los tengo, así de grandes": Ángel Di Mariá, jugador de Argentina, después de marcar el gol del empate ante Francia en octavos de final mientras se señalaba sus atributos.

20. "Vi un robo monumental en el Colombia-Inglaterra": Diego Armando Maradona, enfadado tras la derrota de Colombia en octavos de final. La FIFA lamentó las insinuaciones del ex jugador argentino, que después pidió perdón.

21. "A Neymar le gusta tirarse muchísimo y exagerar las faltas": Andrés Guardado, centrocampista de México, antes de enfrentarse a Brasil en octavos de final.

22. "Ellos hablaron antes del partido y ya están en casa", Neymar, jugador de Brasil. tras la eliminar a México en octavos de final.

23. "¿Y ahora quién se va para casa?": Andrés Guardado, centrocampista de México, respondió a Neymar tras la eliminación de Brasil en cuartos de final.

24. "No me ha dicho si va a cantar la Marsellesa, pero si lo hace me parecería normal": Kevin De Bruyne, jugador de Bélgica, tras ser cuestionado por si vería lógico que su segundo entrenador, Thierry Henry, cantara el himno de Francia desde el banquillo antes del choque ante el combinado galo de semifinales.

25. "Courtois jugó en el Atlético, juega para el Chelsea y se cree que juega para el Barcelona": Antoine Griezmann, enfadado por las palabras de Thibout Courtois, que después de perder ante Francia dijo que el conjunto galo jugó "antifutbol" que no era "bonito de ver".

26. "El partido por el tercer puesto es una estupidez": Alan Shearer, ex internacional inglés, antes del encuentro que tenía que disputar su país contra Bélgica.

27. "Somos la única selección que jugó ocho partidos", Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia, que antes de disputar la final, contó las tres prórrogas que jugó su equipo como un partido más.

28. "Tomo las palabras de Cruyff como referencia": Luka Modric, antes de la final del Mundial, sobre la arenga del exentrenador del Barcelona al vestuario del club azulgrana en Wembley antes de enfrentarse al Sampdoria en la final de la Copa de Europa: "Salid y disfrutad".

29: "El efecto Guardiola ha tenido impacto": Andy Roxburgh, extécnico escocés y miembro del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA, sobre la influencia de Josep Guardiola en el Mundial.

30: "Es el mejor Mundial de la historia": Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al hacer balance del torneo.

Juan José Lahuerta