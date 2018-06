-- ALEMANIA

La 'Mannschaft', favorita a revalidar el título por derecho propio

La 'Mannschaft' parte con el indiscutible cartel de favorita en Rusia 2018. Lo hace por derecho propio, por haber desplegado una trayectoria inmaculada y brillante que le sitúan en el podio de grandes aspirantes.

Alemania, a parte de los rivales, tan solo tiene en contra la historia. Nadie, desde que Brasil enlazó los títulos en 1958 y 1962, fue capaz de revalidar el título mundial.

Pero Joaquim Low ha conseguido mantener el elevado nivel de una selección que, salvo la derrota en la semifinal de la Eurocopa 2016 ante Francia -doblete de Antoine Griezmann-, ha seguido siendo una maquinaria perfectamente engrasada.

Low ha sabido dar paso a los jóvenes ante la marcha de históricos de la selección que dijeron adiós tras Brasil y el bloque no se ha visto mermado un ápice. Mantiene su poderío y vigor físico, el empaque y el gusto por desplegar un fútbol de calidad.

Una de las principales cuestiones será saber si su guardameta titular, Manuel Neuer, llega en perfectas condiciones tras toda la campaña lesionado. Ha podido reaparecer antes del Mundial y parece que mantendrá su estatus, aunque Low tiene la garantía de otro de los mejores porteros del mundo, Marc-André ter Stegen (Barcelona),, así como de Kevin Trapp (PSG).

El resto de la columna vertebral permanece inalterable y el plenitud. Mats Hummels es el líder de la zaga, Toni Kroos el cerebro, Thomas Muller aporta su carácter competitivo y el gol y Mesut Ozil la magia y el desequilibrio.

El coctel es absolutamente temible. Alemania llega a Rusia en disposición de sumar su quinta corona y alcanzar en la cima de la historia a Brasil.

- Participación en fases finales: 18 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014).

- Mejor participación: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)

- Entrenador: Joachim Low (Schonau, 3/2/19602). Como jugador desarrolló su carrera entre Alemania (Friburgo, Stuttgart, Eintrach Fráncfort y Karlsruher) y Suiza (Schaffhausen, Winterthur y Frauenfeld), así como fue internacional sub'21. Empezó ya a dirigir en los juveniles del Winterthur cuando todavía estaba en activo y en el Frauenfeld actuó como entrenador-jugador. Lo tenía claro. Poco después ingresó en el Stuttgart como ayudante de Rolf Fringer como primer entrenador. Acabó siendo el entrenador a todos los efectos con magníficos resultados en Alemania y en Europa. Sus siguientes pasos le llevaron por el Fenerbahce, el Karlsruher, el Adanaspor, el Tirol Innsbruck y el Austria Viena, hasta que en agosto de 2004 Jurgen Klinsmann, con quien le unía amistad desde edad escolar, le reclamó para ser su ayudante en la selección.

Hicieron un gran tándem hasta que Klinsmann decidió en julio de 2006 no renovar y Low fue designado nuevo seleccionador. Alemania intensificó un nuevo estilo, de gran gusto por el balón, y tan solo el hecho le cruzarse con la gran España le impidió coronarse antes. Tuvo que esperar al Mundial de Brasil 2014 para que la 'Mannschaft' sumara su cuarto título bajo su batuta. Añadió, el pasado año, la Copa de las Confederaciones en Rusia con un equipo muy joven

- La figura: Toni Kroos (Real Madrid/ESP) (Greifswald, 4/1/1990): El auténtico cerebro de la selección germana. Seguridad en el pase, precisión, trabajo y organización. Internacional absoluto desde 2010, es uno de los fijos. Indispensable. Fue uno de los artífices del título mundial en Brasil.

Comenzó a jugar en su localidad natal y en el juvenil del Hansa Rostock antes de llegar con 16 años a la cantera del Bayern Múnich, donde experimentó una progresión imparable y tras jugar el Mundial sub'17 de Corea, en el que recibió el balón de oro y la bota de bronce, pasó al primer equipo, que acabó por cederlo por 18 meses al Bayer Leverkusen. Volvió más hecho al cuadro bávaro y fue indiscutible. Ganó todo, incluida una Champions.

En julio de 2014 el Real Madrid aprovechó su buen precio para incorporarlo a sus filas, donde se ha convertido también en indispensable y donde ya ha ganado, entre otros trofeos, otras tres Ligas de Campeones. Reúne ya un palmarés impresionante.

- Equipo tipo (4-2-3-1): Manuel Neuer/Marc André ter Stegen, Joshua Kimmich, Jerome Boateng/Niklas Süle, Mats Hummels, Jonas Hector/Marvin Plattenhardt; Toni Kroos, Sami Khedira; Thomas Müller, Mesut Ozil, Julian Draxler; Timo Werner/Mario Gómez.

-- MÉXICO

El Tri y la maldición de octavos

México irrumpe en su decimosexta experiencia mundialista, la séptima consecutiva, sostenida por un grupo en plena madurez encomendada a derribar la maldición de los octavos de final, frontera en la que ha quedado estancado en sus recientes apariciones.

La selección mexicana nunca ha faltado a una fase final desde que estuvo ausente en Italia 1990. Desde entonces siempre superó la fase de grupos. Pero siempre cayó en la eliminatoria de octavos.

Superar este tramo es el gran objetivo del combinado que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio, que no tuvo problemas para sellar su presencia en Rusia. Lo hizo como primera de la fase de clasificación de la CONCACAF, por delante de Costa Rica y Panamá, con solo una derrota en diez partidos.

México llega cargada de expectativas al Mundial 2018, con un grupo de jugadores en plena madures, asentados en el fútbol internacional y con un grupo numeroso de futbolistas con experiencia en el fútbol europeo.

Javier 'Chicharito' Hernández, actualmente en el fútbol inglés, el West Ham, es el máximo goleador del equipo y el más mediático. Disfruta México, además, del atacante del crecimiento de Hirving Lozano y del asentamiento de Raúl Jiménez, del Benfica. Héctor Moreno, del Espanyol, Andrés Guardado, del Betis, o Miguel Layún, del Sevilla, se han dejado ver en el fútbol español que abandonó el meta Guillermo Ochoa, ahora en el Standard Lieja de Bélgica.

Un grupo de futbolistas responsabilizado en igualar, al menos, el mejor papel realizado por México en un Mundial. Los cuartos de final que solo obtuvo cuando fue anfitrión, en México 1970 y en 1986. Fuera del país, nunca superó los octavos y siete de sus quince participaciones previas terminaron en la primera fase.

.

- Participación en fases finales: 15 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 y 2014)

- Mejor participación: Cuartos de final: 1970 y 1986

- Entrenador: Juan Carlos Osorio (Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia; 8 de junio de 1961). Fue un centrocampista de la década de los 80 que tuvo una corta carrera a causa de una lesión. Durante cinco años formó parte de la plantilla del Deportivo Pereira de Colombia y después fue a Estados Unidos, al Chicago Fire, donde se retiró como jugador.

Adquirió experiencia en los banquillos como preparador físico y ayudante del Manchester City, donde llegó de la mano de Kevin Keegan aunque fue el Millonarios de Bogotá su primera vivencia como máximo responsable técnico. Marchó a Estados Unidos, al Chicago Fire y el Nueva York Red Bull.

En el 2010 fue entrenador del Once Caldas colombiano con el que fue campeón. Tuvo un paso fugaz por el fútbol mexicano en el Puebla y después se asentó en el Atlético Nacional colombiano. Inició el 2015 como preparador del Sao Paulo pero en octubre fue presentado como seleccionador mexicano.

Llevó a México a Rusia 2018. Quedó cuarta en la Copa Confederaciones 2017 y tercera en la Copa de Oro 2017. Alcanzó los cuartos de final en la Copa América Centenario.

- La figura: Javier 'Chicharito' Hernández (West Ham (ING)). El máximo goleador de la selección mexicana de todos los tiempos (Guadalajara, México, 1 junio 1988) afronta su tercera experiencia mundialista tras Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Permaneció seis años en el Manchester United donde compartió experiencia con jugadores como Wayne Rooney o Michael Owen. Fue cedido después al Real Madrid durante una temporada donde anotó goles importantes y con el que ganó un Mundial de Clubes.

Ya no volvió a Manchester. Chicharito se marchó a la Bundesliga, al Bayer Leverkusen, donde estuvo dos campañas. Jugó 76 partidos y anotó 39 goles.

Regresó a la Premier, a Londres, para jugar en el West Ham, donde vive una nueva aventura ya consolidado como uno de los jugadores más relevantes del fútbol mexicano.

- Equipo tipo (3-1-2-3-1): Guillermo Ochoa/José de Jesús Corona; Hugo Ayala, Héctor Moreno, Carlos Salcedo, Diego Reyes/Héctor Herrera, Andrés Guardado, Miguel Layún; Carlos Vela/Jesús Manuel Corona, Marco Fabian/Gio Dos Santos, Hirving Lozano/Jesús Gallardo; y Javier Hernández/Raúl Jiménez.

-- SUECIA

Sin Zlatan emerge el equipo

La retirada de todo un referente y un mito como Zlatan Ibrahimovic, que acaparaba todo lo bueno y todo lo malo, tras la Eurocopa 2016 y la marcha como el seleccionador de Erik Hamren obligaron a una renovación, tanto de 'modus operandi' como de concepción.

Sin 'Ibra' el conjunto sueco, comandado desde el banquillo por Janne Andersson, tuvo que recomponer su estructura y hacer prevalecer el bloque a la individualidad que marcaba todo.

Andersson también tuvo que introducir savia nueva, ir metiendo a jovenes valores que quizá no brillaban como en etapas precedentes en las mejores ligas pero consiguió conformar un equipo en toda la extensión de la palabra.

El proceso ha resultado reconfortante. Suecia se ganó un puesto en la repesca al ser superada tan solo en su grupo por Francia y en la eliminatoria decisiva hizo saltar la banca y los pronósticos al dejar a la todopoderosa Italia en la cuneta.

Los Marcus Berg, Emil Forsberg, Victor Lindelof y compañía consiguieron el objetivo y la selección nórdica vuelve a un Mundial doce años después tras sus ausencias en Sudáfrica y Brasil.

Estuvo medio abierta la puerta para un regreso de Ibrahimovic con su exitosa irrupción en la MLS estadounidense. Hubo 'coqueteos' y rumores que finalmente no cuajaron. No obstante, su ausencia no modifica un ápice los planteamientos y posiciones de Andersson.

- Participaciones en fases finales: 11 (1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006)

- Mejor resultado: 2º, en 1958

- Entrenador: Janne Andersson (Halmstad, 29/9/1962). Hombre de la tierra. Ha desarrollado toda su carrera en casa, como jugador en equipos como Alets, Halmia y Laholms, y como técnico en los conjuntos Alets, Laholms, Halmstads, Örgryte y Norrköping. Con este último logró un inesperado título de liga y le permitió dar el salto, tras la Eurocopa 2016, a la selección.

- La figura: Marcus Berg (Torsby, 17/8/1986): La retirada de Zlatan Ibrahimovic concedió más protagonismo al actual delantero del Al Ain. No ha defraudado. Su poderío, buen manejo de ambas piernas y velocidad le han convertido en una de las claves de esta Suecia, a la que lidera como nuevo artillero.

Formado en el club de su ciudad natal, se ganó un hueco en el profesionalismo en el Goteborg, donde creció y llegó a ganar la Liga. A partir de ahí inició una carrera por el Groningen, el Hamburgo, el PSV Eindhoven, el Panathinaikos y el Al Ain emiratí, club al que actualmente pertenece.

- Equipo tipo (4-4-2): Robin Olsen; Mikael Lustig/Emil Krafth, Andreas Granqvist, Victor Lindelöf, Martin Olsson/Ludwig Augustinsson; Jimmy Durmaz, Albin Ekdal/Sebastian Larsson, Oscar Hiljemark/Gustav Svensson, Emil Forsberg; Ola Toivonen y Marcus Berg.

-- COREA DEL SUR

Décima presencia y un reto, volver a ser los 'Guerreros Taeguk'

La selección de Corea del Sur encara su décima presencia mundialista -novena consecutiva- con el anhelo de volver a ser los 'Guerreros Taeguk' y ser de nuevo protagonistas, aunque el reto de emular al equipo que alcanzó las semifinales en 2002 se antoja como un sueño casi inalcanzable.

En aquella oportunidad se aunaron una serie de factores que difícilmente podrán volver a producirse: ejercer de locales -junto a Japón-, una magnífica generación de jugadores y polémicas clasificaciones con fuertes críticas arbitrales.

Ahora acuden a Rusia 2018 con otro bloque con posibilidades, con jugadores que se han hecho un hueco en varios equipos importantes del fútbol europeo, encabezados por Ki Sung-yueng (Swansea), Son Heung-min (Tottenham) o Kwon Chang-hoon (Dijon).

No lo pasó nada bien Corea del Sur en la fase de clasificación. Pese a lograr el subcampeonato asiático en 2015, la irregular marcha le costó el puesto al alemán Uli Stielike. Su relevo, Shin Tae-yong, logró que el equipo, sin alardes y resultados discretos, obtuviera el pase al Mundial sin tener que pasar el calvario de la repesca. Su reto es devolver la confianza en el bloque y recuperar sensaciones para mejorar el rendimiento y los resultados.

- Participaciones en fases finales: 9 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014)

- Mejor resultado: 4º, en 2002

- Entrenador: Shin Tae-yong (11/4/1969, Yeongdeok). Concretó la clasificación surcoreana tras ocupar el cargo de seleccionador en julio de 2017 en sustitución del alemán Uli Stielike. Aún con apuros y algunas críticas selló la décima presencia de su país en un Mundial.

Como jugador fue un centrocampista ofensivo ligado casi toda su carrera al Seongnam Ilhwa Chunma salvo un pasaje por el Queensland Roar australiano. Un problema de rodilla le obligó a retirarse. Su paso a los banquillos también estuvo estrechamente ligado al club de su vida, al que guió al título de la Liga de Campeones de Asia en 2010 y con el que ganó varias coronas surcoreanas.

Llamado por algunos el 'Mourinho Asiático', pero con una filosofía de dirección que deja lugar a la improvisación, obtuvo buenos resultados con las selecciones inferiores, incluidos los Juegos Olímpicos de Río. Ahora pretende hacer lo propio con los 'Guerreros de Taeguk', que, no obstante, tienen muy complicado emular al equipo que acabó cuarto en casa en 2002.

- La figura: Son Heung-min (Tottenham Hotspur/ING) (8/6/1992). Despuntó desde muy pequeñito. Por ello, aún siendo casi un crío fichó por el Hamburgo, que le abrió las puertas de la Bundesliga. El Bayer Leverkusen fue su sigiente destino y en 2015 llegó al Tottenham.

Extremo rápido, hábil, con mucho trabajo para el equipo y cada vez más gol está explotando en el club londinense a las órdenes del argentino Mauricio Pochettino. Ha aprovechado a la perfección el escaparate de la Liga de Campeones, donde ha protagonizado magníficas actuaciones hasta que su equipo cayó frente al Juventus de forma inmerecida.

- Equipo tipo (4-2-3-1): Kim Seung-gyu, Lee Yong, Kwon Kyung-won, Jang Hyun-soo/Kim young-gwon, Kim Jin-su/Park Joo-ho; Jung Woo-young, Ki Sung-yueng, Kwon Chang-hoon, Koo Ja-cheol, Son Heung-min/Lee Jae-sung; Kim Shin-wook/Hwang Hee-chan.