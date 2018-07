El defensa soviético Anatoli Demyanenko (d) se anticipa al delantero polaco Grzegorz Lato (i)durante el partido disputado por las selecciones de Polonia y la Unión Soviética, correspondiente a la segunda fase, grupo A, del Campeonato de Mundo de Fútbol España 82, que finalizó con empate a cero. EFE SPAIN SOCCER SPAIN 1982 FIFA WORLD CUP: BARCELONA, 04/07/1982.- Soviet Union player Anatoli Demyanenko (R) kicks the ball despite Poland's Grzegorz Lato (L), during their Spain 1982 FIFA World Cup Group A soccer match. The match ended in a nil-nil draw. EFE/fs