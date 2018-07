La puesta en escena de los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 esta alentada por duelos individuales que pueden resultar claves en el desarrollo de cada eliminatoria.

.

Uruguay contra Francia, Luis Suárez frente Kylian Mbappe

--------------------------------------------------------

El aspecto más maduro del futbolista del Barcelona sobrevive en Rusia 2018. Luis Suárez, marcado por la mala conducta que le sacó de Brasil 2014, ha mantenido intacto su comportamiento.

Ha ejercido de líder sobre la cancha el futbolista azulgrana, que debe acaparar la responsabilidad de confirmarse la baja de su compañero Edinson Cavani.

El 'Pistolero', determinante para el triunfo en algunos partidos de su selección, acumula dos tantos en Rusia 2018, uno menos que el francés Kylian Mbappé.

Es el atacante del París Saint Germain una de las sensaciones de la competición. Rusia 2018 puede consolidar del todo al futbolista galo. Reforzar su condición de estrella. Especialmente tras su exhibición que mostró contra Argentina.

La determinación y la galopada del futbolista de Bondy, de 19 años, disparó ya las comparaciones con algunos históricos del fútbol mundial.

.

Brasil contra Bélgica; Neymar ante Eden Hazard

----------------------------------------------

El paso de los partidos ha aproximado a Rusia 2018 a la mejor versión de Neymar, que cada partido reanima su condición de guía en Brasil. El crecimiento del futbolista del París Saint Germain, que llegó al Mundial aún en rodaje por la falta de competición tras su lesión, coincide con la progresión del equipo brasileño, erigido en uno de las grandes favoritos.

Lleva dos tantos Neymar, representante del bloque sólido en el que Tite ha convertido al conjunto sudamericano que el viernes en Kazan se topará con Bélgica.

Es Eden Hazard el faro de los 'diablos rojos', que esperan la cita con Brasil para igualar su historia y volver, treinta y dos años después a la semifinal de un Campeonato del Mundo.

El futbolista del Chelsea representa la edad adulta por la que se mueve el conjunto de Roberto Fernández. Reconocen sus futbolistas que están ante su última oportunidad de hacer algo notorio. Después, será demasiado tarde.

.

Suecia contra Inglaterra; Emil Forsberg ante Harry Kane

-------------------------------------------------------

La selección de Suecia se ha convertido en una de las revelaciones de la competición en gran parte por el brillo despedido por Emil Forsberg. El centrocampista del Leipzig se ha convertido en el heredero de Zltan Ibrahimovic, al que su selección no parece echarle de menos en exceso.

No tienen mucho que ver. Tan solo que ambos coincidieron en sus inicios, en el Malmoe. Sin embargo, no coinciden ni en la posición en el campo ni en el carácter. El mediapunta del Leipizig ha ejercido de faro con uno de los equipos que en principio no formaba parte de los candidatos.

El torneo y el liderazgo sueco tuvo premio y Forsberg, en plena madurez, 26 años, asume la atención, tal y como se vio en el segundo tiempo del tramo ante Suiza, en octavos de final

Enfrente tendrá Suecia a Inglaterra, que salió airoso en el partido contra Colombia. Enterrado el maleficio de los penaltis que le proporcionó la clasificación ya piensa en hacer historia gracias a un puñado de futbolistas talentosos delante de su buen momento.

Harry Kaen representa esta camada de calidad que ya está entre los ocho mejores del torneo.

El máximo goleador de la competición hasta el momento es una bala segura para el cuadro inglés, que solo ha perdido un partido, Ante Bélgica.

Totaliza Harry Kane seis goles. Ha marcado siempre que ha jugado. El capitán inglés proporciona la pausa y la sensatez en medio de un entusiasta plantel.

.

Rusia contra Croacia; Golovin ante Luka Modric

----------------------------------------------

Aleksander Golovin es otro de los futbolistas respaldados por la repercusión de la selección local en Rusia 2018. El centrocampista de 22 años del CSKA Moscú ha despuntado en cada movimiento realizado por el conjunto anfitrión en el torneo.

El motor de Rusia, de 22 años, ya está en las agendas de algunos de los equipos más reputados del fútbol internacional. Una repercusión que confía en alargar el futbolista de Kaltánl, comparado en ocasiones con Luka Modric con el que coincidirá en Sochi el sábado.

El croata ha aprovechado la difusión del torneo para reafirmarse con uno de los grandes volantes del mundo. Llegó en un buen momento el jugador del Real Madrid, superviviente a otros futbolistas de renombre que ya han emprendido su regreso a casa.

Modric ha dejado su impronta en cada uno de los compromisos que su selección ha enfilado en Rusia 2018, determinante en alguna de las victorias que han ampliado partido a partido el panorama de su equipo.

La lucha en el centro del campo será abierta entre Golovin, alma de Rusia, y Modric, el cerebro croata. Santiago Aparicio