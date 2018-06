Los jugadores de Panamá, el delantero Luis Tejeda (i) y el defensa Luis Ovalle, en su ingreso a la rueda de prensa tras el entrenamiento de hoy, jueves 21 de junio de 2018, en el Sport School of Olympics en la localidad de Saransk, lugar de concentración de Panamá, previo a su partido contra Inglaterra, correspondiente a la segunda jornada del grupo G de la Copa del Mundo Rusia 2018. EFE

El defensa de la selección de Panamá, Luis Ovalle, durante la rueda de prensa tras el entrenamiento de hoy, jueves 21 de junio de 2018, en el Sport School of Olympics en la localidad de Saransk, lugar de concentración de Panamá, previo a su partido contra Inglaterra, correspondiente a la segunda jornada del grupo G de la Copa del Mundo Rusia 2018. EFE

El defensa Luis Ovalle recordó que Panamá disputa en Rusia 2018 su primer mundial y que "por eso es normal", que el resto de equipos les miren con cierto aire de superioridad.

"Es normal que al ser nuestro primer Mundial nos vean de esa manera. Pero dentro de la cancha los millones no juegan. Somos once contra once y todo puede pasar", apuntó el lateral izquierdo del Olimpia hondureño.