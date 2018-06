El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona criticó al director técnico de Argentina, Jorge Sampaoli, después del empate 1-1 entre su selección y la debutante Islandia y señaló que "jugando así" el seleccionador "no puede volver a Argentina".

"Creo que Argentina jugando así, Sampaoli no puede volver a Argentina. Es una vergüenza no tener una jugada preparada sabiendo que los de Islandia medían 1 metro 90. Tiramos todos los córners a cabecear y no hicimos una jugada corta", dijo Maradona este sábado en declaraciones al canal interestatal Telesur.