Marcos Alonso, defensa internacional del Chelsea, habló este martes sobre su ausencia en la lista de Julen Lopetegui para el Mundial de Rusia y reconoció que no se esperaba estar entre los convocados.

"Sí me lo esperaba. No vi la lista en directo y tampoco sabía que no iba a ser llamado hasta que no me lo dijeron", apuntó Alonso, que desveló que Lopeteguí "no" habló con él para explicarle esa ausencia de la lista.