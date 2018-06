Hace justo 40 años, Mario Kempes se convirtió en el héroe argentino, máximo goleador de un torneo que la Albiceleste se adjudicó con dos goles suyos en la final contra Holanda.

De máximo goleador en el Mundial de 1978 y campeón del mundo, Mario Kempes ha pasado a periodista de una de las cadenas deportivas más importantes del continente americano. Dejó su Córdoba natal para radicarse desde hace unos años en la ciudad estadounidense de Connecticut.

Con pocas visitas a la Argentina, el 'Matador' se adaptó al estilo de vida de su nuevo hogar donde vive con su segunda esposa venezolana Julia y sus dos hijas de este matrimonio, una de ellas Natasha que es tenista junior. Además el exídolo del Valencia tiene tres hijos de sus primeras nupcias: Magalí, Arianne y Mario.

El exjugador de Instituto de Córdoba, Rosario Central y River Plate en la Argentina cambió de hábitos y ahora sea transformado en uno de los comentaristas estrella de la señal ESPN.

"El Matador" se ha convertido, además, en la conciencia de la Albiceleste, uno de los que más han criticado a Sampaoli por el rumbo errático de su selección.

"El espectáculo fue vergonzoso y la despedida cada vez esta más cerca!! Lamentable!!", expresó en las redes sociales, tras la derrota frente a Craocia (3-0).

Kempes disputó tres Copas del Mundo en Alemania 1974, Argentina 1978 y España 1982, donde logró como local el primer título para su país siendo el máximo artillero del certamen con seis goles.

"Hay una gran diferencia con los equipos de primer nivel como España o Alemania. Es que mucho de estos jugadores llevan doce años jugando juntos, hemos cambiado cinco o seis entrenadores y ninguno ha dado en la clave", fue el crudo análisis de Kempes antes del torneo.

Crítico con respecto a este grupo de la selección desde hace tiempo, el Matador analiza la idiosincrasia del equipo argentino y realiza su análisis: "Si es por las finales que jugaron, no las vamos a negar. En un Mundial llegaron a ser segundos, pero no dejaron la vara tan alta. Lo digo en letras de oro: el segundo no existe, es el mejor clasificado de los otros. Holanda en 1974 y 1978 fue una gran selección, pero nada, quedó un lindo juego, vistoso. No ganó nada".

Luego de presentar su autobiografía el año pasado, el exdelantero de Valencia, y Hércules en España, un paso de ocho años por el fútbol austríaco y final en Chile e Indonesia, prepara su nuevo y flamante ciclo denominado "Mi ruta", donde visita lugares emblemáticos del mundo del fútbol.

Su errante carrera como técnico desde 1996 hasta 2002 lo llevó a lugares como Indonesia, Albania, Venezuela, Bolivia, Costa Rica y las divisiones menores de Italia y España hasta que llegó la opción de transformarse en periodista y desde ese momento rechazó ofertas para volver a dirigir, como las de las selecciones de Panamá y El Salvador y Venezuela.

La salud, además, le obligó a repensarlo todo, después de que en 2014 fuera operado del corazón y le hiciera seis by pass para corregir el 80% de las arterias que tenía obstruidas.

Fumador desde los 15 años, luego de esta intervención se prometió a sí mismo iniciar una nueva vida y se apoyó mucho en su familia para superar la adicción que casi le cuesta la vida. Ahora, en Rusia, ejerce de periodista.