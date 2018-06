El centrocampista de Argentina Javier Mascherano dijo este lunes que Francia, Alemania, Brasil y España están "por encima" de la Albicelete de cara al Mundial de Rusia, pero advirtió que en el fútbol "el favorito no siempre gana".

"Lo que pasó desde el último Mundial hasta ahora no tiene que servir de excusa, sabemos cómo es la situación. No tenemos que tomar esto como una excusa sino conocer la realidad: hay selecciones que están en mejor nivel que nosotros, pero eso no tiene por que impedir pensar que nosotros podemos ser una selección competitiva y hacer un muy buen campeonato", dijo Mascherano al canal TyC Sports.