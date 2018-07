Blaise Matuidi, centrocampista del Juventus, señaló que no da por descartado a su excompañero en el París Saint Germain Edinson Cavani para el partido de cuartos de final del Mundial entre Uruguay y Francia, ya que "hará todo lo posible para estar".

Matuidi, que atendió a los medios informativos en la concentración gala en el museo New Jerusalem de Istra, sí que sabe que no podrá jugar el encuentro de Nizhny Novgorod por acumulación de amonestaciones, pero no lo tiene tan seguro con el atacante charrúa pese a sus problemas físicos.