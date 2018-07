Luka Modric, elegido mejor jugador de Rusia 2018, dijo tener "un sentimiento agridulce", porque le hubiera "gustado más ganar este Mundial".

"Claro que me ha gustado el reconocimiento (el premio al mejor jugador). Gracias a los que me han elegido, pero me hubiese gustado más ganar este Mundial. No ha podido ser y ahora a descansar bien y en los próximos días a celebrar esto, porque para Croacia es muy grande, aunque la sensación es agridulce", dijo en la zona mixta del estadio Luzhniki, tras el partido.