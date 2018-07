El cantante y compositor estadounidense de reguetón Nicky Jam junto al actor Will Smith en Moscú, Rusia. EFE

El cantante norteamericano Nicky Jam, que interpreta "Live it up", el himno de la Copa Mundial, aseguró hoy que representará a los latinos en la ceremonia de clausura del torneo.

"Has dicho que los equipos latinos ya están todos eliminados. Los latinos estamos aquí. No nos hemos ido", dijo Jam en castellano durante una rueda de prensa en el estadio Luzhnikí en la que estuvo acompañado por Will Smith y Era Istrefi.