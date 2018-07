Guillermo Ochoa, portero de la selección de México, que este lunes perdió contra Brasil, por dos goles a cero, en encuentro de la ronda de octavos de final del Mundial de Rusia 2018, declaró a EFE después del partido que está "tranquilo en lo personal", pero que está "triste", porque el objetivo era llegar más lejos.

"Bueno, en lo personal estoy tranquilo, por la forma en cómo me salieron las cosas a mí, pero por otro lado no puedo estar contento, porque lo principal es el grupo, no el esfuerzo individual", contestó a Efe en la zona mixta del Samara Arena Ochoa, que fue uno de los más destacados en el partido de este lunes