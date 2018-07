Carlos Alberto Parreira, campeón del mundo con la selección brasileña en 1994, aseguró este jueves que a la Canarinha le faltó experiencia, en el cuerpo técnico y en los jugadores, para ganar la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"No basta con conocer los problemas, sino que hay que saber cómo resolverlos. De 21 Copas del Mundo, tan sólo hemos ganado 5. Llevamos muchos años sin ganar, porque es muy difícil. Influyen muchas cosas. No es suficiente sólo con tener talento, si no ganaríamos todas las Copas del Mundo. Hay que llegar preparados y con hambre. Cuando hay compromiso, ganamos. Si falta algún elemento, fracasamos", dijo durante la rueda de prensa del Grupo de Estudios Tecnicos celebrada hoy en el estadio Luzhniki de Moscú.