El seleccionador de Irán, el portugués Carlos Queiroz, volvió a referirse al videoarbitraje (VAR), en la víspera del encuentro que su selección disputará contra Portugal en Saransk.

"No me gusta hablar de árbitros porque parece una excusa aunque si no hablas parece que te resignas. Pero lo cierto es que queremos saber cuáles son los criterios para juzgar una jugada, cuando se somete al VAR. Cuando llego a casa quiero saber si mi hija está embarazada, no si está solo un poco embarazada. El fútbol pertenece al pueblo y tienen derecho a saber los criterios", dijo.