El defensa Adil Rami dijo sentirse "orgulloso" de la amalgama de que forma la sociedad francesa y de que su país "se alegre así"

"Es una locura ... No me atrevo a imaginar lo que está sucediendo en Francia. Tenemos un país que ha tiene una gran amalgama. Yo soy francés de origen marroquí y estoy orgulloso de ello, orgulloso de hacer que mi país se alegre así. Me gusta Francia Estoy muy feliz por todos. Este país se merece eso. Hoy, todos están de fiesta, pero convertirse en campeón mundial en el deporte más popular del mundo no es fácil. Se necesita demasiado sacrificio, demasiado trabajo ", dijo a Bein Sport al concluir la final disputada en Moscú contra Croacia (4-2).