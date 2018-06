Herve Renard, seleccionador de Marruecos, preguntó este lunes al árbitro si está autorizado sacar el córner desde el lado izquierdo de la portería, aunque haya salido por el derecho, en referencia al origen del 2-2 de España, y dijo que, si no es así, el colegiado cometió un "error garrafal".

"Hicimos alguna faltas que sí merecían tarjetas, tal vez no todas. Estábamos muy enfadados cuando no se le enseñó la amarilla a Piqué porque había entrado con los dos pies. La única pregunta que voy a hacer es la que se hacían todos los jugadores. En el segundo gol de España el balón salió de un lado y se sacó del otro. ¿Está autorizado? ¿Sí o no? Si no es así, es un error garrafal", avisó.