Belgium's head coach Roberto Martinez attends a press conference in Kazan, Russia, 05 July 2018. EFE

El español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, elogió este jueves a la selección de Brasil, su rival en los cuartos de final del Mundial, pero se mostró convencido de la "calidad y el talento" de sus jugadores para llegar a semifinales: "Este equipo tiene algo especial", dijo.

"Somos dos equipos muy similares en términos de calidad y talento, pero nosotros no hemos ganado una Copa del Mundo. Si no sabes como hacerlo no puedes tener ventaja. Ellos ya lo hicieron y superaron esa barrera psicológica. Respetamos mucho a Brasil por lo que ha hecho, pero vamos a intentar ganar", manifestó Martínez en la rueda de prensa previa al duelo.