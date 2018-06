Belgian head coach Roberto Martinez during a training session in Kaliningrad, Russia, 27 June 2018. EFE

El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, manifestó este miércoles que en el partido de mañana contra Inglaterra, con ambas selecciones clasificadas para octavos de final "la prioridad no es ganar" sino preservar a los jugadores.

"Creo que la prioridad no es ganar, es la verdad. Estamos clasificados, lo hicimos, hay jugadores con amarillas, creo que no sería profesional ponerlos en el riesgo de no jugar en las eliminatorias. Hemos jugado en Moscú, en Sochi, es importante dar a todos los jugadores los mejores condiciones para estar bien en las eliminatorias", aseguró en conferencia de prensa.