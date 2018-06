Nigeria's head coach Gernot Rohr attends a press conference before team's training session in St.Petersburg, Russia, 25 June 2018. EFE

El seleccionador de Nigeria, el alemán Gernot Röhr, aseguró que el partido de este martes contra Argentina no se trata de si es el último partido en un Mundial de Leo Messi si eliminan a la 'albiceleste', sino de que la selección africana consiga clasificarse a octavos de final.

"Adoramos a este jugador (Messi), todo el mundo lo adora, yo personalmente y mis jugadores. Pero para nosotros la cuestión no es si es su último Mundial, sino clasificarnos, no estamos aquí para ver cómo juega Messi, sino para conseguir un resultado, somos profesionales, defendemos los colores de Nigeria, en el fútbol no hay piedad ni compasión", declaró en conferencia de prensa.