El seleccionador inglés, Gareth Southgate, aseguró que intentarán hacer "los mínimos cambios posibles" para el partido por el tercer puesto del Mundial de Rusia 2018 contra Bélgica, según dijo en la conferencia de prensa previa al partido en San Petersburgo.

"No será exactamente el mismo once que el otro día, haremos los mínimos cambios posibles. Tenemos la oportunidad de ganar una medalla en un Mundial que solo lo ha conseguido un equipo inglés en la historia. Es una gran oportunidad y me imagino que para Bélgica también", señaló a pregunta de EFE en San Petersburgo