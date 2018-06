El serbio Dragan Stojkovic, habilidoso centrocampista verdugo de España en los octavos de final del Mundial de Italia 1990 con Yugoslavia, entrena hoy al Guangzhou R&F de la Superliga china y es discípulo del francés Arsene Wenger, lo que le puso en las quinielas para sustituirle en el Arsenal.

Stojkovic, nacido en la ciudad de Nis en 1965, se hizo célebre en las filas del Estrella Roja de Belgrado a finales de los años 80, equipo que por su gran actuación le concedió el honor de ser la "quinta estrella" junto a históricos como Rajko Mitic, Dragoslav Sekularac, Dragan Dzajic y Vladimir Petrovic.

'Piksi', como era conocido en su país, llegó al Mundial de Italia 1990 con la vitola de gran jugador y un contrato firmado por el Olympique de Marsella francés que era un récord económico para la época en el fútbol francés, de unos 900 millones de pesetas de entonces.

El denominado 'Maradona del Este' demostraría al mundo su capacidad al cruzarse en los octavos de final contra la España que dirigía en el banquillo Luis Suárez y lideraba en el terreno de juego Emilio Butragueño.

Lo hizo con dos goles, uno que adelantó a los suyos en el minuto 72 del partido al recoger un centro de Vujovic, amagar y anotar ante la salida de Andoni Zubizarreta. Tras el empate de Julio Salinas anotó otro tanto en la prórroga, un fantástico golpeo de libre directo que dio al traste con las aspiraciones españolas.

Yugoslavia fue eliminada por Argentina en cuartos de final, pero Stojkovic ya se había ganado un nuevo epíteto, el de 'Platini yugoslavo', esta vez puesto por la prensa española.

No obstante, no tuvo buen pie en su llegada al Marsella, con una lesión de rodilla en el inicio de la temporada. El centrocampista serbio no sería protagonista hasta el final de esa temporada, en la que el Olympique se plantó en la final de la Copa de Europa, precisamente contra el Estrella Roja, con un marcador 0-0 y victoria del conjunto yugoslavo en los penaltis.

Stojkovic, recuperado y anunciado como arma secreta del Olympique contra sus excompañeros, salió a siete minutos del final. En la serie de penas máximas, el entrenador belga del Marsella, Raymond Goethals, le pidió que lanzara uno y le dijo que no estaba "preparado para tirarlo".

"Si como yugoslavo lo echo fuera, los del Marsella me matan en el campo. Y si lo marco, no puedo volver a mi país", manifestó Stojkovic después a los medios de comunicación. Su carrera pasó después por el Verona italiano, que descendió con él en el equipo, vuelta a Marsella sin participación (en el equipo que ganó la Copa de Europa en 1993) y salida al fútbol japonés.

En el Nagoya Grampus nipón se cruzaron los caminos de Stojkovic y Wenger. El francés fue el entrenador de la estrella yugoslava durante dos años, hasta que se incorporó al Arsenal en 1996, pero entre ambos cuajó un gran amistad e incluso Wenger llegó a ofrecerle que le acompañara a Londres para jugar en el club 'gunner', pero el futbolista yugoslavo se quedó en Japón, donde se retiró en 2001.

Pese a estar en el fútbol nipón, Stojkovic fue convocado por Yugoslavia tanto para el Mundial de Francia 1998, donde alcanzó los octavos de final, como para la Eurocopa del 2000 disputada en Bélgica y Holanda, donde se quedó en cuartos, ambas ante Holanda.

Fue elevado a la presidencia de la Federación Yugoslava de Fútbol poco después de colgar las botas, en 2001, luego Federación de Serbia y Montenegro, al frente de la cual estuvo hasta 2005.

Ese mismo año pasó a ser el presidente de su club de toda la vida, el Estrella Roja, en el que permaneció poco más de dos años por, en sus propias palabras, "no querer tratos con la mafia" y tras ser criticado por varias ventas de jugadores.

En enero de 2008, inició su carrera como entrenador en Japón, en el Nagoya Grampus, con el que ganó la liga nipona en 2010 y en el que estuvo hasta 2013. Dos años después pasó al fútbol chino, al Guangzhou R&F al que actualmente entrena.

Como técnico, Stojkovic no ha ocultado su tributo hacia Wenger, al que considera su "inspiración" y con el que departe sobre fútbol cuando visita Londres. Incluso el propio Wenger llegó a señalarle como un posible sustituto en una entrevista en 2011 para el periódico serbio 'Vecernje novosti'.

Miguel Ángel Moreno