Porteros:

- David de Gea (4 partidos jugados / 4 titular / 4 completos).

Minutos: 420'38"; 1 parada en 7 disparos; 6 goles encajados.

Suspenso. No levantó cabeza del error grave con el que arrancó el Mundial con su mala colocación del cuerpo a un disparo de Cristiano Ronaldo. Se despide de Rusia con otro partido sin una intervención, superado en todos los penaltis que recibió y sin poder resarcirse para ser protagonista salvador en el de la primera parte ni en los cuatro encajados en la tanda final. Seis goles en siete disparos y una sola parada a Marruecos es el balance final de un portero con una identidad desconocida hasta el momento.

- Pepe Reina (0 partidos jugados)

Sin calificar. Se despidió de los Mundiales y quien sabe si de la selección, sin minutos en su cuarta participación. Sus entrenamientos quedaron marcados por un problema cervical que le tuvo fuera del grupo casi una semana de competición.

- Kepa Arrizabalaga (0 partidos jugados)

Sin calificar. Su primer gran torneo con la selección española y sin minutos.

. Defensas:

Dani Carvajal (3 partidos jugados / 2 titular / 2 completos).

Minutos: 253'01". Kilómetros: 26,19. Goles: 0. Remates: 3 (0 a portería). Asistencias: 1. Pases: 139 completos de 159 (89%).

Aprobado. Lejos de su mejor tono físico por una lesión muscular, no ha podido aportar todo lo que habitúa en la banda derecha. Aún así dejó el pase del gol que dio el primer puesto de grupo a Aspas y tuvo en sus botas en la prórroga, tras ser suplente ante Rusia, una ocasión que habría dado el pase a cuartos. Se ausentó del estreno ante Portugal mientras terminaba de recuperarse y ganar ritmo de entrenamientos en un Mundial marcado por el percance físico de Kiev.

- Álvaro Odriozola (0 partidos jugados)

Sin calificar. No debutó en la competición.

- Sergio Ramos (4 partidos jugados / 4 titular / 4 completos).

Minutos: 420'38". Kilómetros: 41,45. Goles: 0. Remates: 4 (0 a portería). Asistencias: 0. Pases: 485 completos de 507 (96%).

Suspenso. Al capitán nadie le puede reprochar falta de entrega, casta y voluntad. Intentó ser el líder de una defensa que sufrió por la falta de equilibrio. Se marcha de su cuarto Mundial sin saldar su deuda pendiente con el único gol que le falta por marcar y tras celebrarlo frente a Rusia antes de que se lo quitasen para concederlo en propia puerta. Cometió despistes graves, como el compartido con Iniesta en un gol de Marruecos, o la perdida de marca en el segundo. No dio la seguridad que habitualmente aporta.

- Gerard Piqué (4 partidos jugados / 4 titular / 4 completos).

Minutos: 420'38". Kilómetros: 38,07. Goles: 0. Remates: 7 (2 a portería). Asistencias: 0. Pases: 328 completos de 351 (93%).

Suspenso. Su despedida de la selección española no pudo ser más triste. Comenzó el Mundial cometiendo una falta evitable a Cristiano Ronaldo, rodeado de compañeros, que costó el empate a dos minutos del final, perdió la espalda en un saque de banda que provocó la única parada de De Gea ante Marruecos y lo cerró con un error grave, al defender de espaldas un balón parado y saltar con los brazos arriba para cometer un penalti que resucitó a Rusia. Lejos de su nivel.

- Nacho Fernández (2 partido jugados / 2 titular / 1 completo).

Minutos: 167'38". Kilómetros: 15,94. Goles: 1. Remates: 1 (1 a portería). Asistencias: 0. Pases: 84 completos de 91 (92%).

Notable. Inició el Mundial jugando de titular por la ausencia de Carvajal y lo despidió repitiendo ante Rusia. Cumplió con nota, levantándose de su inicio cometiendo un penalti evitable a Cristiano Ronaldo, que corrigió con un golazo a Portugal. Frente a Rusia no sufrió en defensa y cuando se incorporó al ataque provocó la falta del gol y fue el único que vio un pase al espacio al movimiento de Diego Costa. Un fuerte golpe le hizo acabar antes de lo deseado su regular participación.

- Jordi Alba (4 partidos jugados / 4 titular / 3 completos).

Minutos: 420'38". Kilómetros: 44,44. Goles: 0. Remates: 2 (1 a portería). Asistencias: 0. Pases: 358 completos de 394 (91%).

Aprobado. No tuvo la influencia ofensiva de un pasado reciente con sus incorporaciones, pero sus kilómetros recorridos muestran el desgaste realizado en cada partido. De los más rápidos de la selección, salvador en coberturas y entregando todo lo que tenía en cada partido.

- César Azpilicueta (0 partidos jugados)

Sin calificar. No debutó en la competición.

- Nacho Monreal (0 partidos jugados)

Sin calificar. No debutó en la competición.

. Centrocampistas:

- Sergio Busquets (4 partidos jugados / 4 titular / 4 completos).

Minutos: 420'38". Kilómetros: 43,48. Goles: 0. Remates: 5 (1 a portería). Asistencias: 1. Pases: 297 completos de 318 (93%).

Aprobado. El ancla de la selección sufrió más de la cuenta en el Mundial. La mayor parte de las ocasiones por su soledad en las labores de destrucción o sin dar a basto en las coberturas. Aguantó todo el torneo con el peligro de la sanción por la amarilla que recibió ante Portugal, midiendo bien en su máxima entrega. Cumplió en sus funciones.

- Saúl Ñíguez (0 partidos jugados)

Sin calificar. No debutó en la competición.

- Koke Resurrección (3 partidos jugados / 2 titular / 2 completos).

Minutos: 248'21". Kilómetros: 29,47. Goles: 0. Remates: 1 (0 a portería). Asistencias: 0. Pases: 251 completos de 268 (94 %).

Aprobado. Era el jugador señalado por todos, por Busquets el primero, para recuperar el equilibrio defensivo. Había iniciado el torneo como titular en el mejor día de España y su ausencia coincidió con el desplome. Volvió ante Rusia y en su error en el lanzamiento del penalti de la tanda estuvo el inicio del fin. Pidió tirarlo con seguridad. La que le faltó cuando chutó la pena máxima más fácil de detener para un portero.

- Thiago Alcántara (2 partidos jugados / 1 titular / 0 completo).

Minutos: 101'38". Kilómetros: 11,58. Goles: 0. Remates: 2 (0 a portería). Asistencias: 0 Pases: 107 completos de 113 (95%).

Suspenso. El peso en el juego que tenía con Lopetegui no lo extendió cuando recibió la oportunidad de Hierro. De él depende gran parte de la conservación y evolución del estilo del éxito. Le faltó profundidad a su fútbol y el descaro habitual que pone cada vez que pisa un campo. No tuvo continuidad en una posición donde el seleccionador más rotó.

- Andrés Iniesta (4 partidos jugados / 3 titular / 1 completo).

Minutos: 302'38". Kilómetros: 31,55. Goles: 0. Remates: 5 (1 a portería). Asistencias: 1. Pases: 251 completos de 280 (90%).

Aprobado. Un final infeliz para un jugador de leyenda, suplente en el partido de octavos después de que ante Marruecos recuperase por momentos su versión más desequilibrante y asociativa. De menos a más en el torneo. Acarició el gol con un disparo desde fuera del área. Lo intentó de todas las maneras para evitar la eliminación y poder extender algún partido más un amor eterno con la Roja. Eterno Iniesta.

- Isco Alarcón (4 partidos jugados / 4 titular / 4 completos).

Minutos: 420'38". Kilómetros: 45,28. Goles: 1. Remates: 10 (3 a portería). Asistencias: 0. Pases: 411 completos de 460 (89%).

Sobresaliente. El que más corrió, el que más pasó, el que más regateo. El único en muchas facetas que lo intentó siempre, que tuvo la personalidad para echarse a la selección a sus espaldas y ejercer una clase de liderazgo. Le faltó algo más de brillantez en los últimos metros ante Rusia y algún gol más que el que marcó a Marruecos. El mejor de España.

. Delanteros:

- Lucas Vázquez (2 partidos jugados / 1 titular / 0 completo).

Minutos: 91'29". Kilómetros: 10,89. Goles: 0. Remates: 0. Asistencias: 0 Pases: 26 completos de 40 (65%).

Aprobado. Fue la apuesta de Hierro para abrir el campo ante Irán, en su única titularidad, en la que pese a su voluntad tampoco generó el desequilibrio que acostumbra. Ante Rusia no participó, en un encuentro que asociaba bien con sus características y que podría haber dado más profundidad por banda con centros en la finalización.

- David Silva (4 partidos jugados / 4 titular / 1 completo).

Minutos: 338'18". Kilómetros: 29,63. Goles: 0. Remates: 9 (1 a portería). Asistencias: 0. Pases: 178 completos de 206 (86%).

Suspenso. Sufre una maldición en los Mundiales. Su torneo no ha podido ser peor. Llegaba como uno de los grandes referentes de la fase de clasificación y en ningún momento apareció en Rusia. Pese a que se le mantuvo la condición de intocable y su titularidad, no desequilibró nunca, no conectó con los delanteros ni superó líneas del rival y tan solo dejó un disparo a puerta, además a balón parado. Ni rastro del jugador que desequilibra en el fútbol inglés.

- Marco Asensio (3 partidos jugados / 1 titular / 0 completos).

Minutos: 147'54". Kilómetros: 16,10. Goles: 0. Remates: 2 (1 a portería). Asistencias: 0. Pases: 57 completos de 65 (88%).

Suspenso. España pedía su aparición y un mayor protagonismo para Asensio y Hierro se lo dio a la hora de la verdad, ante Rusia. Estuvo lejos de su habitual nivel, como atenazado, sin descaro y sin sacar sus virtudes en el césped. De sus botas salió el centro de la falta lateral para el gol, pero el mundo del fútbol esperaba más de uno de los jugadores que está llamado a ser referente de la Roja.

- Rodrigo Moreno (3 partidos jugados / 0 titular / 0 completo).

Minutos: 37'30". Kilómetros: 3,75. Goles: 0. Remates: 4 (2 a portería). Asistencias: 0. Pases: 5 completos de 7 (71%).

Aprobado. Pocos minutos pero bien aprovechados. Fue siempre el último recurso ofensivo al que recurrió Hierro cuando los partidos no llevaban el rumbo deseado. Sus mejores momentos fueron ante Rusia, con una carrera desde un costado con un gran regate, lanzando desmarques y generando siempre sensación de peligro con un fútbol más directo que el resto de sus compañeros. Solo le faltó el gol.

- Iago Aspas (3 partidos jugados / 0 titular / 0 completos).

Minutos: 88'53". Kilómetros: 8,97. Goles: 1. Remates: 4 (3 a portería). Asistencias: 0. Pases: 21 completos de 26 (81%).

Notable. Cumplió con el papel que le encomendaron en el Mundial, de revulsivo, para agitar los partidos en los que tuvo la oportunidad, siempre en las segundas partes. Una genialidad suya dio el primer puesto de grupo, con su gol de tacón, y en octavos se vació buscando el gol, asistiendo a Iniesta antes de acabar con el mal sabor de boca de fallar el último penalti de la tanda.

- Diego Costa (4 partidos jugados / 4 titular / 0 completos).

Minutos: 325'53". Kilómetros: 32,12. Goles: 3. Remates: 11 (5 a portería). Asistencias: 0. Pases: 53 completos de 64 (83%).

Notable. Fue el 9 elegido para zanjar un debate y respondió con goles en los dos primeros partidos. Tres tantos en los cuatro encuentros que jugó de titular. De más a menos en el torneo. Sufriendo cuando España tocó sin profundidad, sin encontrar premio a su movimiento constante y la generación de espacios.

Roberto Morales