El portero alemán, Harald Schumacher, intenta detener el penalti lanzado por el defensa italiano, Antonio Cabrini (2ºi), durante la final del Campeonato del Mundo de Fútbol España 82, disputada entre las selecciones de Italia y Alemania en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/Archivo SPAIN 82 SOCCER WORLD CUP FINAL MATCH: MADRID, 11/07/1982.- German goalkeeper Harald Schumacher (C) tries to stop the penalty shot by Italian Antonio Cabrini (2-L), during their Spain 82 World Cup final soccer match, at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid. EFE/fs