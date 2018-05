23 may. 2018

EFE Madrid 23 may. 2018

El actor estadounidense Will Smith. EFE/Archivo

Los estadounidenses Will Smith y Nicky Jam, junto con la albanokosovar Era Istrefi, interpretarán la canción oficial del Mundial de Rusia 2018, 'Live It Up', producida por el afamado DJ Diplo.

Los aficionados de todo el mundo tendrán tiempo para aprender la música y la letra del 'himno' mundialista, que será desvelado por diversas plataformas este próximo viernes. El vídeo se podrá ver a partir del 7 de junio.